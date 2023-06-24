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НовостиПолитика24 июня 2023 8:26

Ветеран боевых действий в Афганистане Валентин Глушко: «Внутри страны происходит свара»

Раздор и непонимание внутри страны недопустимы в нынешнее время, считает эксперт
Серафима Краснова
Фото: Юрий Пахотин / АиФ.

Фото: Юрий Пахотин / АиФ.

Ветеран боевых действий в Афганистане и полковник в отставке Валентин Глушко дал оценку происходящим сегодняшним событиям, которые произошли в Ростове-на-Дону ночью.

— В текущие тяжелые времена нет лучшей помощи врагу, когда внутри нашей страны происходит свара. В то время, когда страна ведет войну на выживание, доставлять врагу удовольствие конфликтом среди патриотов — огромная ошибка, — отметил Валентин Глушко.

Ветеран добавил, что раздор и непонимание внутри страны недопустимы в нынешнее время.

Напомним, Владимир Путин выступил с официальным обращением относительно ситуации в России.