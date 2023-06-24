Координатор «Молодой гвардии» на Урале Владимир Сбитнев прокомментировал обращение Путина

Фото: Владимир Сбитнев / cоцсети.

Координатор «Молодой гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина. По его мнению, распри в такое сложной время для нашей страны не допустимы. Никаких причин для этого быть не может, уверен Владимир Сбитнев.

- У нас идет СВО, огромное противостояние с Западом. Подобные вещи могут привести к поражению. Уже ночью стало известно то, что украинские силы начали готовить наступление по нескольким линиям фронта, как только узнали, что что-то планируется. Подобные попытки госпереворота, захвата территории, военных баз, должны пресекаться сразу же. Касаемо того, что сказал президент, полностью поддерживаю, - отметил координатор штаба «Молодой гвардии» по УрФО.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам РФ.