Какие документы потребуется предоставить выпускникам. Фото: Татьяна Коркина

Тюменским абитуриентам рассказали, когда и куда подавать заявления на поступление в университет. Заполнить заявку можно через государственный портал «Госуслуги». Какие документы потребуется предоставить выпускникам. В университетах России 20 июня стартовала приемная кампания, пишет «Вслух.ру».

В списке есть головные офисы – ТюмГУ, ТИУ, Тюменский аграрный университет Северного Зауралья, Тюменский медуниверситет, а также государственный вуз культуры в Тюмени. Документы для поступления по результатам ЕГЭ нужно предоставить до 25 июля включительно.

В заявлении можно указать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом из них. Обязательно отметить приоритет зачисления, где один — это высший. Сообщить сведения об образовании, льготах и особых правах, а также подтвердить документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

Оформить свой цифровой профиль можно через личный кабинет с запросом документов, в том числе о наличии знака ГТО, инвалидности и другие. Также можно подать оригинал документа об образовании.

Отметим, в вузах Тюмени в 2023 году доступно 7 тысяч 42 бюджетных и 4 тысячи 458 платных мест.