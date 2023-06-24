В Ялуторовске открыли движение по путепроводу через Транссибирскую магистраль

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня утром открыл движение по путепроводу через железную дорогу Москва – Владивосток в Ялуторовске. Об этом рассказали в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области. Транссибирскую магистраль обеспечит непрерывное транспортное сообщение между несколькими частями города.

— Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км. Подрядчик возвел объект с опережением графика — на 4 месяца ранее запланированного срока, — уточнил губернатор Александр Моор в соцсетях.

Протяженность путепровода составляет более 2 километров, а длина мостового сооружения – 354 метра.

Отметим, магистраль достроили, как обещали, ко Дню города.