Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 6:46

В Ялуторовске открыли движение по путепроводу через Транссибирскую магистраль

Протяженность путепровода составляет более 2 километров
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня утром открыл движение по путепроводу через железную дорогу Москва – Владивосток в Ялуторовске. Об этом рассказали в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области. Транссибирскую магистраль обеспечит непрерывное транспортное сообщение между несколькими частями города.

— Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км. Подрядчик возвел объект с опережением графика — на 4 месяца ранее запланированного срока, — уточнил губернатор Александр Моор в соцсетях.

Протяженность путепровода составляет более 2 километров, а длина мостового сооружения – 354 метра.

Отметим, магистраль достроили, как обещали, ко Дню города.