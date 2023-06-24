Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил организаторов благотворительной акции «Белый цветок». В Telegram-канале глава региона обратился к председателю наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой. Мероприятия прошли в Тобольске накануне вечером, 23 июня.

— Традицию, которая появилась в России в начале XX века благодаря семье императора Николая II, возрождает Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». С Анной Витальевной Громовой, председателем наблюдательного совета Фонда, осмотрели ряды благотворительной ярмарки на Красной площади, — отметил губернатор в социальных сетях.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Моор купил в Тобольске картину с видами Тобольского кремля и несколько книг, посвященных нашей истории. Глава региона предполагает, что он будет читать книги дома с дочкой. А собранные от благотворительной акции денежные средства пойдут на поддержку участников СВО и их семей.

— Уверен, акция станет доброй традицией для всей Тюменской области. Ведь желание творить добро всегда живет в наших сердцах, — подытожил Александр Моор в соцсетях.

Напомним, что на территории Тобольского кремля участникам акции были представлены мастер-классы, выставка-ярмарка, концертная и игровая программы, лекторий и благотворительная ярмарка. Только в июне 2023 года Фонд Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества провел благотворительные акции «Белый цветок» в трех регионах России.