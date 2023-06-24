Беглец из колониии-поселения в Тюмени попался оперативникам через три дня

Мужчина не явился на участок, функционирующий как исправительный центр. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени поймали сбежавшего осужденного из колонии-поселения. 20 июня из исправительного учреждения убежал один из заключенных. Им оказался житель Свердловской области Дмитрий Л. Он был осужден и находился в колонии-поселения за мошенничество и кражу.

Мужчина не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при колонии №4, поэтому его объявили в розыск, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Осужденного удалось оперативно задержать, пишет tmn.aif.ru.

В пятницу, 23 июня, мужчина был пойман, суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.