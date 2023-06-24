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НовостиПроисшествия24 июня 2023 5:11

Беглец из колониии-поселения в Тюмени попался оперативникам через три дня

Мужчина не явился на участок, функционирующий как исправительный центр
Серафима Краснова
Мужчина не явился на участок, функционирующий как исправительный центр.

Мужчина не явился на участок, функционирующий как исправительный центр.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени поймали сбежавшего осужденного из колонии-поселения. 20 июня из исправительного учреждения убежал один из заключенных. Им оказался житель Свердловской области Дмитрий Л. Он был осужден и находился в колонии-поселения за мошенничество и кражу.

Мужчина не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при колонии №4, поэтому его объявили в розыск, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Осужденного удалось оперативно задержать, пишет tmn.aif.ru.

В пятницу, 23 июня, мужчина был пойман, суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.