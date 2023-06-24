Фото: администрация Тюменского района.

В тюменском селе Успенка в августе 2023 года откроется обновленный стадион и спорткомплекс, пишет «Тюменская линия». Завершить строительство здания планируется ко Дню физкультурника. Об этом рассказала глава муниципального образования Светлана Иванова.

— Внутри спорткомплекса в Успенке все капитально переделано. Теперь там есть и обновленная уличная площадка, и новая, — отметила Светлана Иванова.

Ремонтные работы на объекте в Успенке стартовали в 2022 году. Кроме того, специалисты начали приводить в порядок спорткомплекс и стадион в Червишево. Реконструкция проходила одновременно. Но в Червишево работы уже завершены, жители активно посещают учреждение.

В спортивном комплексе на сегодняшний день есть футбольная площадка, беговые дорожки и тренажеры, а также площадка для баскетбольных игр.