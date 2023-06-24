Балкон центрального здания в Ялуторовске оформят в духе конца XIX века

Фото: Ялуторовский музейный комплекс.

В Ялуторовске на День города балкон почтамта оформят в духе конца XIX века. С балкона открывается прекрасный вид на Сретенскую площадь. Так, специалисты установят здесь историческую фигуру – саму купчиху И.В. Мясникову. В ее образе предстанет сотрудница музейного комплекса, пишет «Мегатюмень».

Инициаторами подарка стали компания Почта России и структурное подразделение «Ялуторовский музейный комплекс» ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение». В текущем году Ялуторовский городской почтамт попал в туристический проект региона «Купеческий квартал». Объект станет одной из главных достопримечательностей при показе города в рамках театрализованной экскурсии «Дело было на Вознесенской», подготовленной ко дню рождения города.

Респектабельный двухэтажный особняк из красного кирпича, построенный в 1896 году, изначально принадлежавший купчихе И.В. Мясниковой, которая не только успешно вела торговые дела, но и откликалась на общественные нужды, - один из значимых объектов «Купеческого квартала».

- Это здорово, что почта России поддержала инициативу Ялуторовского музейного комплекса в реализации нового совместного туристического проекта. В богатой летописи города Ялуторовска историческую ценность представляют не только персоналии, особая атмосфера городской исторической среды - в сохранившихся памятниках и зданиях с многовековой историей, воссоздающих архитектурный облик города. Историческое здание, в котором в настоящее время располагается центральное отделение Ялуторовского почтамта, бережно хранит историко-культурное наследие города, являясь сегодня социально важным объектом в деловой переписке города, — подчеркнула директор структурного подразделения Ялуторовский музейный комплекс Анна Стрельцова.

Государственная компания Почта России активно поддерживает региональные инициативы, участвуя в культурных мероприятиях региона.