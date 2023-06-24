Жителей Ишима приглашают поучаствовать в семейном проекте

В Ишиме стартовала регистрация на проект «Семейные выходные». Фото: Татьяна Коркина

В течение месяца ишимские семьи пройдут творческие мастер-классы, посетят обучающие лекции, поучаствуют в спектакле и спортивной эстафете. Самые активные получат призы. Подать заявку можно до 11 июля.

Праздничное открытие проекта состоится 8 июля в 14:00 в Новом сквере у Детской школы искусств. Для детей проведут мастер-класс по созданию магнитов из гипса и интерактивное музыкальное мыльное шоу с аниматорами. Также ишимцы получат карикатурный рисунок семьи и поучаствуют в семейной фотосессии. Детям вручат арт-дневники, куда можно записывать свои впечатления. Взрослые будут получать специальную валюту — МТ-шки — которые впоследствии можно будет обменять на призы.

Программа проекта «Семейные выходные» начнется 15 июля в 15:00 с «Творческого выходного». На уличной площадке мультицентра «Моя территория» пройдет серия событий. Родители вместе с детьми раскрасят глиняные горшки и посадят растения, а также распишут футболки в стиле тай-дай.

22 июля в 15:00 в мультицентре состоится второй семейный выходной «Идейный выходной». Родители вместе с региональным экспертом Татьяной Обуховой пройдут «Батл идей» и поучаствуют в генерации событий на тему социальной проектной деятельности. Дети под руководством режиссера Тамары Мингазиевой начнут создавать мини-спектакль, который покажут на закрытии проекта.

29 июля в 15:00 в кафе «Март» пройдет «Вкусный выходной»: участники вместе с шеф-поваром приготовят пиццу и проведут семейный пикник в Фестивальном парке с готовыми блюдами. 5 августа в 16:00 в «Моей территории» состоится «Коммуникативный выходной», где взрослые прослушают лайт-спич об осознанном родительстве. Также семьи примут участие в шоу-игре «Родители глазами детей», где родители попытаются угадать, какой ответ дал ребенок на заданный вопрос.

12 августа в 15:00 в загородном парке «Норгород» пройдет «Спортивно-туристический выходной». Семьи Ишима прослушают лекцию о туризме, поучаствуют в спортивной эстафете, создадут и запустят воздушного змея, а также исполнят песни под гитару.

19 августа в 16:00 на площадке мультицентра пройдет финал проекта «Семейные выходные».

Участники пройдут интерактивный квиз, дети покажут подготовленный спектакль, а также состоится итоговое награждение семей за участие в активностях проекта. Самые активные семьи получат специальные призы: первое место — сертификат на семейный отдых в «Кулига-Парке», второе — абонемент на занятия в спортивном комплексе «Локомотив», третье — семейный ужин в ресторане «Гриль Хаус», четвертое — сертификат на покупки в интернет-магазине OZON. Семья, которая предложит лучшую идею проекта на «Батле идей» получит средства на его реализацию. Кроме того, все участники смогут обменять заработанные МТ-шки на различные подарки в МТ-магазине.

— В современных реалиях нам не всегда хватает времени, чтобы проводить время со своими родными. Организованные тематические субботы — отличная возможность поучаствовать в пяти разных направлениях совместной деятельности, зарождая новые традиции семейного досуга, — рассказала Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.