Автоинспекторы Тюменской области на выходных проводят сплошные проверки «детских» перевозок

Они проходят в разных местах. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские автоинспекторы проводят рейды по контролю за детской безопасностью. На выходных сотрудники Госавтоинспекции возьмут под особый контроль соблюдение правил перевозки детей в авто. Обычно мероприятия проходят у детсадов, школ, поликлиник или на парковках у торговых центров.

Аварийность с участием детей-пассажиров в 2023 году остается на высоком уровне. С начала года произошло 57 аварий с участием юных пассажиров, один ребенок скончался, 75 получили травмы различной степени тяжести. За шесть месяцев автоинспекторы выявили больше 5 тысяч нарушений правил перевозки детей.

Тренинги по безопасности малышей пройдут в Тюмени 1 июля у площади стадиона «Геолог». Мероприятие пришлось перенести из-за погодных условий в регионе, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.