В тобольском музее открылось уникальное пространство, которое рассказывает историю города

Фильм: Музей истории управления Сибири.

Посетителям Музея истории управления Сибири в Тюменской области расскажут о трех столетиях истории Тобольска. Музей является центром притяжения туристов из разных уголков нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ЯНАО, а также ХМАО, пишет «Тюменская линия».

— Люди приезжают со всей страны. Это Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область. Приезжают даже с Колымы. Особенно много организованных групп наблюдается в рождественские каникулы, — рассказала экскурсовод Татьяна Лазарева.

Историческое пространство находится во Дворце наместника, оно уникально и построено на прочном фундаменте приказной палаты – это было первое здание в ансамбле Тобольского кремля. По словам экскурсовода, музей истории управления Сибирью – главная экспозиция, где представлены тысяча удивительных экспонатов. Пространство занимает несколько этажей. Еще есть «Культура и быт сибирских татар», где представлена уникальная ювелирная коллекция. Здесь можно увидеть пузырчатую филигрань, отмечают сотрудники музея.

Посетителям рассказывают о первом губернаторе Сибири князе Матвее Гагарине, ученом Дмитрии Менделееве, писателе Петре Ершове и других известных персонах. Отдельный зал Дворца наместника на третьем этаже посвящен косторезным изделиям. В том числе здесь выставлены произведения мастеров начала XX века.