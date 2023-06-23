Первый эфир утреннего шоу, полностью сгенерированный нейросетью!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Наш мир стремительно меняется! Нейросеть стала частью нашей повседневной жизни. Она генерирует изображения, музыкальные произведения и синтезирует человеческий голос….
Но может ли нейросеть заменить живого человека?
А способна ли она занять место одного из самых дерзких дуэтов в Тюменском FM диапазоне?
Ведущие утреннего шоу «МЕГА УТРО» Любимова и Лёгкий на один день уступают эфир нейросети!
На протяжении двух часов эфир будет во власти искусственного интеллекта!
Тему для эфира, анонсы, игры, новости – все готовит нейросеть!
30 июня ведущих утреннего шоу МЕГА УТРО Любимову и Лёгкого заменят новые ведущие - Захар и Джейн.
Подключайся 30 июня с 7 до 9 часов. На 88,8 тебя ждет свертехнологичное утро!
Подробности в группе https://vk.com/radiorecord72 и на сайте https://radiovtyumeni.ru
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