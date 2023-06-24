На Тюмень движется огромный циклон с дождями и грозами. Фото: Виктория Гаврик

На Тюмень движется огромный циклон с дождями и грозами. Теплая погода простоит в регионе до следующих выходных. Однако сегодня, 24 июня, дневная температура опустится до +16 градусов Цельсия. Мощный поворот погода в Тюмени и области совершит в ближайшие сутки.

По данным синоптиков, в это время на территорию региона зайдет огромный циклон с дождями и грозами. Осадки различной интенсивности продлятся в Тюмени и области до позднего вечера, 23 июня 2023 года. При этом, уточняют метеорологи, температура в регионе ночью опустится до +7…+12 градусов.

Православная церковь 24 июня вспоминает двух апостолов Варнаву и Варфоломея. В народном календаре этот праздник получил название Варнава Земляничник, поскольку после него в лесах начинали собирать ягоды. По поверьям, на праздник все травы, включая целебные, становятся ядовитыми. Поэтому запрещалось рвать цветы, собирать урожай и даже садиться на землю.