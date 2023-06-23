Федеральную трассу Тюмень – Курган перекроют на полтора часа 25 июня

На 193-м километре трассы пройдут работы по монтажу пролетных строений. Фото: Виктория Гаврик

Федеральную трассу Тюмень – Курган перекроют на полтора часа в воскресенье, 25 июня 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. На 193-м километре трассы пройдут работы по монтажу пролетных строений над проезжей частью.

– 25 июня с 01-00 до 02-40 будет закрыто движение на 193-м километре автодороги Курган – Тюмень, в связи с проведением работ по монтажу пролетных строений над проезжей частью, в месте строительства транспортной развязки, – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность при движении по трассе и заранее планировать свой маршрут.