Единороссы 23 июня выдвинули Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Партия «Единая Россия» выдвинула Александра Моора в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области в 2023 году. Сегодня прошла партийная конференция регионального отделения. За Александра Моора проголосовали 174 кандидата.

– Делегаты региональной конференции «Единой России» выдвинули меня кандидатом от партии на ближайшие выборы губернатора Тюменской области. Благодарю коллег за мощную поддержку. Постараюсь оправдать доверие, – уточнил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Решение направят на утверждение президиуму генерального совета «Единой России».

Напомним, оппонентами Моора были депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев.