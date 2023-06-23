Жителям Тюменской области разрешили жарить шашлыки, но с оговорками

С 26 июня в регионе отменяется противопожарный режим. Фото: Виктория Гаврик

Жителям Тюменской области разрешили жарить шашлыки, но с некоторыми оговорками. С 26 июня в регионе отменяется противопожарный режим. А это значит, что тюменцы могут свободно посещать леса и даже жарить шашлыки. Однако в правительстве поспешили предупредить о нюансах жителей Тюменской области.

Так, при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в мангалах, жаровнях на земельных участках населенных пунктов, садовых или огородных участках расстояние от места приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов не менее 2 метров, уточняют в информационном центре правительства Тюменской области.

– Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. От их соблюдения зависит ваша жизнь, здоровье и сохранность вашего имущества, – предупреждает директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Отметим, тюменцам запрещено использование открытого огня, в том числе костров, паяльных ламп и мангалов в хвойных молодняках и на участках поврежденного леса, а также на торфяниках и в местах рубок леса.