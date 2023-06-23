Система экомониторинга проследит за акваторией Камчатки

Фото: Анна Романова.

Камчатский край подписал соглашение о партнерстве в области обеспечения экологической безопасности морской среды с крупным российским оператором «МегаФон».

Оператор разработал «умную» платформу, оснащенную оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением. По заданным параметрам система сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти.

Камчатский край будет обеспечен интеграцией платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

– Решения «МегаФона» для экомониторинга используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий, – сообщил коммерческий директор компании по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.

Уникальная платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.