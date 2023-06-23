В Тюменской области объявили в розыск сбежавшего из больницы 15-летнего подростка

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия по всему региону. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области объявили в розыск сбежавшего из больницы подростка Сергея Ющерова. 15-летний мальчик убежал из медицинского учреждения в Ялуторовске сегодня утром, 23 июня. К поискам подростка приступили оперативники и волонтеры, рассказали в соцсетях.

По данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, в настоящее время ведутся поисковые мероприятия по всему региону.

На момент исчезновения Сергей был одет в спортивную куртку с белыми полосками, джинсы синего цвета, а также черно-красные кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 02 или 112.