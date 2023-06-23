Суд отказал следователям в заочном аресте тюменского адвоката Елены Шиховой

Фото: скриншот сайта МВД.

Центральный районный суд Тюмени отказал следователям в заочном аресте Елены Шиховой, которая раньше была адвокатом Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

– Суд отказал в рассмотрении ходатайства, поскольку обвиняемая объявлена лишь в федеральный розыск, а для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие лица, оно должно быть объявлено в международный розыск, – указано в документации.

Напомним, Елена Шихова обвиняется в разглашении данных предварительного расследования (статья 310 УК РФ).

Адвокат покинула Россию в 2022 году. По ее словам, в отношении правозащитницы поступали угрозы после того, как она взялась за дело Виталия Бережного. Когда Шихова покинула страну, то создала Telegram-канал, где публиковала материалы и фото из закрытого уголовного дела об убийстве ребенка.

Отметим, в июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя школьница Настя Муравьева, ее тело нашли в камышах неподалеку от дома. Через неделю полиция задержала Бережного. Спустя почти два года мужчине вынесли приговор. Суд приговорил Бережного к пожизненному заключению, сейчас он находится в Бутырской тюрьме.