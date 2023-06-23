Рыбалка вне закона: жителей Тюменской области осудили на три года условно за краснокнижную добычу

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В Тюменской области вынесли приговор двум горе-рыбакам за незаконную добычу ценных биоресурсов. В регионе осудили двух тоболяков за вылов краснокнижной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Как стало известно из материалов дела, обвиняемые в августе 2022 года на 658-м километре реки Иртыш вблизи Тобольска при помощи главной рыболовной сети поймали рыбу вида «сибирский осетр», который занесен в Красную книгу РФ и является редким экземпляром. Его добыча запрещена по всей территории нашей страны.

Браконьеров полиция задержала на месте преступления. Подсудимые вину признали в полном объеме.

Суд назначил жителям Тюменской области наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, заявили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, браконьеры причинили ущерб водным биологическим ресурсам региона на сумму свыше 480 тысяч рублей. Его тюменцы возместили еще на этапе расследования.