В Тюменской области завершились мероприятия, связанные с началом Великой Отечественной войны

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Связанные с памятной датой начала Великой Отечественной войны мероприятия проходят в эти дни в Тюменской области и по всей России. Они олицетворяют живую связь поколений и участие в них молодежи, а также имеют колоссальное значение для подрастающего поколения. По оценке члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, нести в дальнейшем эстафету этого Дня скорби и памяти придется нынешним детям.

– Важно помнить те тяжелые для советского народа времена. Ни один солдат, отдавший свою жизнь в борьбе с фашизмом, не должен быть забыт. Их имена будут напоминать нам о героическом подвиге и победе русского человека над этим бесчеловечием и злом, – отметил Альберт Комахидзе.

Напомним, торжественная церемония прошла в Тюмени у мемориальных комплексов «Вечный огонь» на Исторической площади и площади Памяти. В них приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и герой России Рустам Сайфуллин.