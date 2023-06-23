В Тюмени началось строительство нового терминала Международного аэропорта Рощино

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени началось строительства нового терминала Международного аэропорта Рощино. Губернатор Александр Моор вместе с коллегами сегодня принял участие в закладке символической «капсулы времени» в основание будущего терминала, рассказал глава региона в Telegram-канале.

– Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую – первое, что видят гости нашего города. Это отправная точка ярких впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным, – уточнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона показал, как будет выглядеть аэропорт Рощино в Тюмени после масштабной реконструкции.

Согласно представленному проекту, через 4 года площадь тюменского аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность – втрое. Количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. В новом аэровокзальном комплексе будет больше стоек регистрации – 39. Для сравнения – сейчас их 15.