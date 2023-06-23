В Тюменской области за 2022 год было возведено 2 млн 245 тысяч кв. метров жилья

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области за 2022 год было возведено 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров жилья. Регион остается в числе лидеров по вводу жилья. Об этом на конференции «Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ» рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Это третий результат по стране. Опережают нас только Московская и Ленинградская области, которые всегда растут, исторически, – уточнил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в 2023 году область с опережением на 1 год и 7 месяцев завершает программу расселения ветхого и аварийного жилья. Александр Моор добавил, что Тюменская область много десятков лет работает над тем, чтобы сохранять конкурентоспособность строительной отрасли: «Набраны хорошие темпы».