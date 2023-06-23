В Тюмени губернатор заложил капсулу времени в основание будущего терминала международного аэропорта Рощино

Реконструкция аэропорта Рощино запланирована на 2023-2027 годы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени губернатор Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала международного аэропорта Рощино имени Д.И. Менделеева. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. После подписания послания потомкам его упаковали в капсулу, погрузили в основание будущего терминала и залили бетоном.

Отметим, реконструкция аэропорта Рощино запланирована на 2023-2027 годы. Она поможет укрепить пропускную способность с 600 до 1 940 пассажиров в час, уточняет глава региона. Площадь здания увеличится в два раза.

– В аэропорту появится 7 крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях, что в 2 раза больше существующих восьми. В новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, из них 11 на международных воздушных линиях (в существующем – 15 стоек регистрации, из них 5 – на международных воздушных линиях), – заявляют в правительстве Тюменской области.

Напомним, реконструкцию аэропорта планируется выполнить без остановки его работы.