Всего в Тюменской области было зафиксировано 1174 случая острых отравлений. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области зарегистрировано 60 случаев острого отравления среди детей младше 6 лет. Такие данные озвучили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Тюменской области за 2022 год. В 2021 году зафиксирован 51 такой случай.

– Основными причинами отравлений детей данного возраста по-прежнему являются лекарственные препараты, которые хранятся в доступных местах или неправильно используются, – говорится в документации санитарных врачей.

Среди детей от 7 до 17 лет зарегистрировано 130 случаев отравлений, эти цифры чуть выше показателей предыдущего года. В 2021 году – 79 отравлений, в 2020 – 109.

Всего в Тюменской области было зафиксировано 1 174 случая острых отравлений из-за алкоголя, передозировок наркотическими веществами или даже уксуса. Погибли в результате отравлений 474 человека.

Напомним, в Ульяновской области 16 человек умерли, отравившись сидром. Трагедия произошла в Димитровграде из-за паленого напитка. Следователи насчитывают больше 40 случаев отравления. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Сообщения об отравлениях из-за слабоалкогольного напитка поступали из Удмуртии, Ульяновской и Самарской областей. Также, по предварительной информации СМИ, пострадали несколько человек в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что опасный напиток в регионы РФ поступил из Самары, где ее производил некий предприниматель Анар Гусейнов, его уже задержали. Правоохранители установили, что алкоголь бизнесмен закупал без документов, подтверждающих качество, только с товарно-транспортными накладными.