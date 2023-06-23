Уровень Туры в Тюмени после длительных дождей наконец начал подниматься

Обмелением реки обеспокоены власти Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

Тура в Тюменской области, кажется, восстает после долгого и масштабного обмеления.

Так, по подсчетам «КП», на основании данных ресурса «ОллРиверс.инфо», уровень водоема с 13 апреля 2023 года, когда был зарегистрирован самый высокий показатель, начал неуклонно снижаться, к 16-17 июня он достиг самого низкого в 2023 году показателя – отметки в минус 60 сантиметров над нулем водомерного поста. Каждый день уровень воды падал на 5-8 сантиметров.

Впрочем, в конце месяца 2023 года река стала понемногу подниматься. Так, к 23 июня, по данным сервиса, Тура поднялась до уровня в минус 43 см. Причем резкое повышение уровня реки сразу на 4 см наблюдалось и сутками раньше. Судя по всему, на уровень водоема повлияли дожди, которые идут с 20-21 июня.

Напомним, обмелением реки обеспокоены власти, пояснив, что отсутствие стабильно высокого уровня воды в Туре может повлиять на теплоходные прогулки. В регионе даже ввели режим повышенной готовности из-за рекордного обмеления водоема.