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НовостиОбщество23 июня 2023 4:21

Российская авиакомпания «ЮТэйр» с июня увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван

Приобрести билет из Тюмени до Еревана можно за 9-10 тысяч рублей
Серафима Краснова
Приобрести билет из Тюмени до Еревана можно за 9-10 тысяч рублей.

Приобрести билет из Тюмени до Еревана можно за 9-10 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Российская авиакомпания «ЮТэйр» увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван (Республика Армения). С июня 2023 года полеты будут осуществлять дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

– Планомерно увеличиваем количество рейсов по популярным летним направлениям, уделяя особое внимание маршрутам из регионов. В июне запустили дополнительную частоту из Тюмени в Ереван, – отметил президент компании «ЮТэйр» Олег Семенов.

Приобрести билет из Тюмени до Еревана можно за 9-10 тысяч рублей. Время перелета занимает не больше четырех часов.

По мнению экспертов, Ереван является одним из ключевых направлений. Каждый год жители Тюменской области тысячами летают в эту страну.