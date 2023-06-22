Жители села Викулово Тюменской области 22 июня приняли участие в акции «Свеча Памяти»

Фото: Добровольческое движение. Викуловский район.

В селе Викулово Тюменской области поздним вечером 22 июня, в День памяти и скорби, прошла акция «Свеча Памяти». «Волонтеры Победы» вместе с представителями других общественных организаций и тюменцами зажгли свечи и почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне.

Фото: Добровольческое движение. Викуловский район.

– В День памяти и скорби активисты движения Волонтеры Победы Викуловского района , а также жители села Викулово и отдыхающие МАУ ДО ДООЦ «Русичи» приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», зажгли свечи в память о своих прадедушках и прабабушках, которые помогли приблизить Победу в Великой Отечественной войне. Важно сохранять историческую память о таких событиях и передавать знания о них из поколения в поколение, чтобы они никогда больше не повторялись, – поделилась координатор мероприятия Кристина Сибгатуллина.

Фото: Добровольческое движение. Викуловский район.

Пришли принять участие в акции «Свеча Памяти» жители села Викулово, отдыхающие лагеря Русичи, а также волонтеры. Мероприятие началось в 20:00 и завершилось через 30-40 минут.

Напомним, в Тюменской области 250 тысяч человек ушло на фронт, чтобы защищать Родину, практически каждый второй не вернулся домой.

Фото: Добровольческое движение. Викуловский район.

В этот день в Тюменской области проходит ряд мероприятий, посвященных памятной дате. Так, губернатор региона Александр Моор и другие видные деятели города и области возложили цветы к Вечному огню на торжественной церемонии и почтили память павших Героев.