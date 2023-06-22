Стартовал танцевальный челендж от Радио RECORD

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

RECORD DANCE ЛЕТО – это не просто лето, а лето, проведенное с лучшей танцевальной музыкой, красивыми людьми и по-настоящему летней атмосферой! Будь с Радио RECORD Тюмень на волне 88.8 FM, и твоё лето будет ярким и насыщенным.

Акция DANCE LETO от Радио RECORD стартовала 19 июня. Не упусти свой шанс выиграть WEEKEND в КУЛИГА-ПАРК!

Мы выпустили жаркий хит, Егор Script уже станцевал под него и зафлешмобил летний танец. Присоединяйся и ты!

Качай трек Salut из подкаста группы https://vk.com/radiorecord72. Танцуй под новый хит один или с друзьями, публикуй видео в своих соцсетях с хештегом #salutтанцуй.

7 июля в эфире утреннего шоу МЕГА УТРО ведущие Аня Любимова и Ярик Лёгкий выберут победителя!

Участвуй, танцуй, снимай, борись за главный приз – загородный WEEKEND!

Подробности – на сайте https://radiovtyumeni.ru.

Генеральный партнер акции – группа компаний «ТИС». Апартаменты «Салют». Любить себя – это ценить свое время. Добирайтесь до центра без пробок за 5 минут и экономьте время в пути, живя в новом комплексе Salut.

ООО «Профиль-10»