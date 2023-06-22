Тюменские поисковики представили жителям литературно-музыкальные композиции в памятную дату

Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского/ Валерия Ивановская

22 июня во Дворце творчества и спорта «Пионер» тюменские поисковики представили жителям литературно-музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне.

– В прошлые годы мы проводили митинги памяти на улице у мемориала. Теперь мы организовываем постановку на сцене «Пионера» с упором на стихи, музыку и песни времен ВОВ. Сегодня тематическими блоками стали военнослужащие мужчины и женщины, мирные жители, ставшие узниками концлагерей и блокадного Ленинграда, а также дети войны, – отметили в пресс-службе областного поискового центра имени Ольховского.

Напомним, что мероприятие во Дворце «Пионер» проходит второй год подряд. Однако в 2022 году по содержанию программа существенно изменилась.