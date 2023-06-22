В Тюмени 22 июня воспитанники лагеря дневного пребывания посетили урок памяти

Ребятам показали документальный фильм о том, как в 1941 году такие же юные ребята проснулись в другой реальности. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Дворца творчества и спорта «Пионер» провели для тюменских школьников уроки памяти, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Вспомнить историю собрались более 60 юных жителей города Тюмени.

Ребятам показали документальный фильм о том, как в 1941 году такие же юные ребята проснулись в другой реальности в день начала Великой Отечественной войны. В процессе просмотра было видно, как трогают ребят истории из жизни обычных людей, которые прошли войну, встретили старость и рассказывают о том, как это было, молодежи. В зале стояла тишина, и каждый, а в основном в зале были мальчики, увлеченно следил за действиями.

– После просмотра фильма стало безумно грустно и обидно за тех невинных людей, которым пришлось терпеть этот удар. Многие выдержали его достойно, не сдались, не подняли белый флаг, сражались до последнего. Фильм очень трогательный, – рассказал один из участников мероприятия Макс Соколовский.

Все дети – воспитанники лагеря дневного пребывания технической направленности. В нем ежедневно проводятся образовательные и досуговые мероприятия. Ребята выезжают на предприятия, на музыкальные события, тактические игры и т. д.