В Тюмени 22 июня волонтеры завершат акцию «Красная гвоздика»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Волонтеры общественного движения «Волонтеры Победы» завершают акцию «Красная гвоздика» в День памяти и скорби. Активисты собрали средства для оказания помощи ветеранам и участникам боевых действий. Мероприятия проходили в регионе с 20 апреля 2023 года.

В последний день волонтеры работали в Тюмени у моста Влюбленных в полуденные часы и будут работать после 17 часов вечера. Активисты предлагали жителям региона сделать любое пожертвование и получить знак «Красная гвоздика». Собранные тюменцами средства будут направлены на помощь проживающим в Тюменской области ветеранам – не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, а также СВО.

– На эти средства закупаем для них медикаменты, оказываем лечение в больницах, покупаем инвалидные коляски, слуховые аппараты и всё, что им необходимо для здоровья, – сообщила руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Дарья Терехина.