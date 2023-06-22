Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июня 2023 12:22

Эксперт Татьяна Подольская прокомментировала участие губернатора Александра Моора в открытии седьмого виртуального зала

Виртуальные концертные залы помогают жителям сельских территорий приобщаться к достижениям российской культуры
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская прокомментировала участие губернатора Тюменской области Александра Моора в открытии седьмого виртуального зала. Участие главы региона обеспечивает привлечение внимания к данному событию, а значит, и осведомленность жителей сельских территорий об открывающихся возможностях.

Виртуальные концертные залы, по ее мнению, позволяют не только приобщаться к достижениям российской культуры не выезжая в большие города, но и создают условия для широкого знакомства граждан страны с многообразием культур разных народов, проживающих в нашей многонациональной стране.

По оценке губернатора, виртуальные концертные залы помогают жителям сельских территорий приобщаться к достижениям российской культуры не выезжая в большие города.