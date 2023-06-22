Эксперт Татьяна Подольская прокомментировала участие губернатора Александра Моора в открытии седьмого виртуального зала

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская прокомментировала участие губернатора Тюменской области Александра Моора в открытии седьмого виртуального зала. Участие главы региона обеспечивает привлечение внимания к данному событию, а значит, и осведомленность жителей сельских территорий об открывающихся возможностях.

Виртуальные концертные залы, по ее мнению, позволяют не только приобщаться к достижениям российской культуры не выезжая в большие города, но и создают условия для широкого знакомства граждан страны с многообразием культур разных народов, проживающих в нашей многонациональной стране.

По оценке губернатора, виртуальные концертные залы помогают жителям сельских территорий приобщаться к достижениям российской культуры не выезжая в большие города.