Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени поисковики в памятную дату начала Великой Отечественной войны несут почетный караул у памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны». Ребята выстроились по периметру скульптуры, а пришедшие почтить память павших тюменцы возлагают к памятнику цветы и зажигают свечи.

– Место выбрано не случайно. Этот памятник – единственный в России, который посвящен школьникам, не вернувшимся с войны, и при этом располагающийся в тематическом сквере, – рассказала журналистам руководитель поискового отряда «Савояр» Наталья Швецова.

Напомним, что не первый год воспитанники областного поискового центра участвуют в почетном карауле. Ежегодно ребята проходят обучение, оно длится около полугода. А заступают тюменцы в памятные даты: 9 мая и 22 июня.