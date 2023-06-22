Губернатор Александр Моор 22 июня почтил память павших на Великой Отечественной войне

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память павших на Великой Отечественной войне. Мемориальная церемония проходила при участии почетного гражданина Тюмени Степана Киричука и Героя РФ Рустама Сайфуллина. После минуты молчания прозвучал гимн России и в память о погибших раздались оружейные залпы.

Вторая часть мероприятия проходила на площади Памяти. Солдаты почетного караула возложили цветы к Вечному огню, как и представители органов власти, а потом раздались оружейные залпы. В завершение церемонии почести павшим воинам на Великой Отечественной отдали курсанты ТВВИКУ. После этого к мемориалу направились почтить своих родных сотрудники силовых ведомств, воспитанники центра патриотической подготовки «Аванпост» и жители Тюмени.

Напомним, что 22 июня в регионе проводится масса мероприятий, напоминающих о тех страшных исторических событиях, которые не уходят в прошлое, а по-прежнему живут в нашей памяти.