Ветераны прокуратуры 22 июня расскажут допризывникам из «Аванпоста» о Нюрнбергском процессе

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В День памяти и скорби в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» состоится тематическая беседа. Представители совета ветеранов прокуратуры Тюменской области подготовили мероприятие по теме «Нюрнбергский судебный процесс». Оно началось в 14:00.

Ветераны прокуратуры представят презентацию об истории всех участников процесса. Ребятам покажут документальный фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя». А позже они смогут задать вопросы о процессе и высказать свое мнение.

Добавим, мероприятие станет первым совместным событием, которое пройдет по инициативе ветеранов прокуратуры. В нем примут участие 30 ребят, которым больше 16 лет.