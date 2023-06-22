Жители Тюменской области зажигают виртуальные свечи в рамках акции «Путь Победы»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В честь акции «Путь Победы» в Тюмени зажгли виртуальные свечи в память о павших воинах в Великую Отечественную войну. По данным регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», к акции присоединились не только их педагоги и воспитанники, но и жители населенных пунктов региона.

– «Аванпост» активно участвует в акции с момента ее запуска в социальных сетях. Считаем, что она является очень важным моментом в патриотическом воспитании, потому что это возможность вспомнить о героях, которые погибли на Великой Отечественной войне. Молодое поколение не должно об этом забывать, – рассказала старший методист центра Татьяна Райбер.

В 2023 году акция проходила с 22 мая по 22 июня. Желающие смогли зажечь виртуальные свечи на официальном сайте проекта и поделиться ими в своих соцсетях.