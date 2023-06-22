Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

22 июня в Тюмени во Дворце творчества и спорта «Пионер» прошла всероссийская акция «Минута молчания». Она была посвящена Дню памяти и скорби. Участниками стали вожатые, воспитанники летних смен лагерей с дневным пребыванием.

По словам заместителя руководителя по проектной деятельности и внешним связям детского технопарка «Кванториум» Юлии Узловой, ребятам показали короткие ролики о трагических событиях.

После этого они минутой молчания в 12 часов 15 минут почтили память не вернувшихся с Великой Отечественной войны солдат.

Напомним, что «Минута молчания» – это символ общей и вечной народной памяти и скорби. Время выбрано не случайно – именно в эту минуту 22 июня 1941 года вышло в эфир обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.