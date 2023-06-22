Активисты тюменского отделения «Молодой Гвардии» организовали встречу с детьми войны

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Активисты тюменского отделения «Молодой Гвардии» в досуговом центре «Диалог» в преддверии Дня скорби и памяти, 22 июня, организовали встречу с детьми войны. Участники рассказали истории своих семей во время Великой Отечественной войны.

– Участники вспоминали истории своих близких. Прошла небольшая концертная программа. Одним из героев встречи стал ребенок войны Михаил Подгорный. Он исполнил песню собственного сочинения о том, как переживались трудности войны, – отметил Владимир Сбитнев.

Добавим, что молодогвардейцы послушали реальные истории ветеранов, поблагодарили их за победу и передали сладости к чаепитию.