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НовостиОбщество22 июня 2023 9:33

Активисты тюменского отделения «Молодой Гвардии» организовали встречу с детьми войны

Молодогвардейцы послушали реальные истории ветеранов
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Активисты тюменского отделения «Молодой Гвардии» в досуговом центре «Диалог» в преддверии Дня скорби и памяти, 22 июня, организовали встречу с детьми войны. Участники рассказали истории своих семей во время Великой Отечественной войны.

– Участники вспоминали истории своих близких. Прошла небольшая концертная программа. Одним из героев встречи стал ребенок войны Михаил Подгорный. Он исполнил песню собственного сочинения о том, как переживались трудности войны, – отметил Владимир Сбитнев.

Добавим, что молодогвардейцы послушали реальные истории ветеранов, поблагодарили их за победу и передали сладости к чаепитию.