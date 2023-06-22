На железнодорожном вокзале в Тюмени 23 июня пройдут антитеррористические учения ФСБ, МВД и МЧС

Сотрудники ФСБ проведут учения с практическим развертыванием сил и средств на территории вокзала. Фото: Виктория Гаврик

Антитеррористические учения проведут на железнодорожном вокзале Тюмени завтра, 23 июня 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Сотрудники ФСБ проведут учения с практическим развертыванием сил и средств на территории вокзала и его окружении. Жители могут заметить скопление силовиков у железнодорожного вокзала, но волноваться не стоит.

– Мероприятие приводится для отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений, – заявили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В учениях примут участие не только сотрудники ФСБ, но и ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России, а также специалисты экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.