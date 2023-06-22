ФСБ в Тюменской области пресекла работу группы, сбывавшей наркотики из собственной лаборатории

Фото: пресс-служба УФСБ России по Тюменской области.

Сотрудники Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков. Банда изготовляла запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность лидера преступной группы гражданина России Архозашвили Карло Автандиловича и его сообщников, организовавших незаконное производство наркотических средств в частном домовладении, арендуемом для использования в качестве нарколаборатории», – говорится в сообщении.

Следствием установило, что Архозашвили и его подельники планировали сбыть наркотики в Тюменской области. Произведенное наркотическое вещество массой более 6 кг изъято из незаконного оборота. Следователи на участников преступной банды завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Перед судом предстали лидер и трое участников преступной группы. Они признаны виновными.

За совершенное деяние их отправили в исправительную колонию строгого режима на срок от 8,5 до 16 лет. В сумме преступники получили 50 лет тюрьмы.