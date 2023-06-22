В Тюмени на рассвете 22 июня прошла акция «Свеча Памяти»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени ранним утром в День памяти и скорби жители вспомнили тех, кто приближал победу в Великой Отечественной войне. Почти 250 человек проводили на фронт из Тюменской области, большая часть из них не вернулась домой. «Волонтеры Победы» совместно с представителями общественных организаций и жителями города зажгли свечи и почтили минутой молчания всех тех, кто сражался с фашистскими захватчиками в годы войны.

– Вместе со всей страной сегодня мы чтим память тех, кто бился за Победу и выстоял, на фронте и в тылу, – уточнила руководитель «Волонтеров Победы» Дарья Терехина.

Добавим, что 22 июня в регионе пройдет целый ряд мероприятий, посвященных скорбной и памятной дате. Жители Тюмени запустили флешмоб благодарности павшим воинам Великой Отечественной войны.