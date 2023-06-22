Бывшего адвоката тюменца Виталия Бережного объявили в розыск

Фото: Мосгорсуд.

Министерство внутренних дел России разыскивает Елену Шихову, которая защищала интересы в суде спецназовца Виталия Бережного, которого признали виновным в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Соответствующее объявление было опубликовано на официальном сайте МВД России.

«Елена Шихова, 1987 года рождения. Место рождения: город Тавда, Свердловская область. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в картотеке полиции.

Елена Шихова покинула Россию в прошлом году, после ее отъезда она создала Telegram-канал, где публиковала материалы и фотографии из закрытого уголовного дела об убийстве ребенка.

Напомним, Настя Муравьева пропала в июне 2021 года, вместе с семьей она жила в районе Лесобазы. Тело ребенка нашли через два месяца. Через неделю оперативники задержали предполагаемого убийцу – Виталия Бережного. По версии следствия и суда, мужчина изнасиловал и задушил девочку, некоторое время он хранил тело в холодильнике, а потом выбросил на берег озера.

Тюменца признали виновным и отправили в колонию особого режима на пожизненный срок. Однако сторона защиты готовит апелляцию, чтобы оспорить приговор.