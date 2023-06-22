В Тобольске 20 июня во время дождя затопило детский сад

С 20 июня сад не работает. Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске затопило детский сад № 15. До понедельника малышей отправили по домам. Из-за сильного дождя и непогоды, которые длятся в городе уже третий день, затопило дошкольное учреждение на улице Пушкина, 33. Его работа временно прекращена.

«С 20 июня сад не работает. Говорят, что цокольный этаж полностью затопило. Я из-за этого не могу выйти на работу! Кто мне будет кормить детей? Сделайте уже что-нибудь», – возмущается женщина в соцсетях.

Администрация детского сада обеспечивает временное устройство своих воспитанников в другие дошкольные образовательные учреждения города: «По этому вопросу родители могут обратиться в детский сад (тел. 223-924) или в департамент по образованию (тел. 246-675, доб. 457)», – уточняют в пресс-службе городской мэрии.