Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени прошел флешмоб «Письмо благодарности» павшим воинам Великой Отечественной войны в честь Дня памяти и скорби. До конца дня 22 июня в молодежных пространствах города можно заполнить специальную карточку. Листовки можно найти на четырех площадках у стойки администратора.

С 10 утра жители ждут в Студенческом центре Тюменской области, мультицентре «Моя территория», а также на базе МТЦ «Космос». Кроме того, все желающие могут присоединиться к акции в онлайне. Для этого необходимо опубликовать пост на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» под хештегами #деньпамяти #МыВместе.

– В этот день все неравнодушные отдают дань уважения силе, храбрости и стойкости наших воинов, которые пожертвовали собой. Мы скорбим о предках, которые ценой жизни подарили мир и спокойствие. Поэтому решили провести акцию, чтобы поблагодарить за мужество и победу, – рассказала куратор Студенческого совета в Тюменской области Екатерина Козеева.