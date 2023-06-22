В Тюменской области 15-летняя девочка сделала аборт

В регионе на протяжении 8 лет идет планомерное снижение количества абортов. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в 2023 году несовершеннолетние подростки прибегали к аборту, чтобы избежать беременности. Самой молодой женщине, прервавшей беременность в текущем году, было 15 лет, а самой возрастной – 47,5 лет. Такую статистику озвучили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В регионе на протяжении 8 лет идет планомерное снижение количества абортов. Согласно данным департамента, доля падения за 5 месяцев по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составила 23%, в 2022 году – 9,8%, пишет «Мегатюмень».

Напомним, что в Тюмени Центральный районный суд отправил под стражу горожанина, которого обвиняют в изнасиловании школьницы. 4 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девушку, которая пришла к нему на сеанс нанесения татуировки. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается только показаниями потерпевшей.