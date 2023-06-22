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НовостиПолитика22 июня 2023 6:25

В Тюменской области осужденный за долги по алиментам на 6 лет отправился в зону СВО добровольцем

Во время испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения условного срока
Серафима Краснова
Во время испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения.

Во время испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области осужденный отправился в зону СВО добровольцем. Исетский районный суд рассмотрел представление начальника Ялуторовского филиала УФСИН об отмене условного осуждения и исполнения наказания. Алексей Сафаров в 2022 году был приговорен к шести годам колонии условно, с испытательным сроком 1 год, за огромные долги по алиментам.

Позже оперативники выяснили, что во время испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения возложенных на него приговором суда обязанностей. Тогда сотрудники УФСИН обратились в суд с представлением об отмене условного осуждения, мужчина должен был сесть в тюрьму.

— Вместе с тем в ходе рассмотрения материала было установлено, что Сафаров заключил контракт о прохождении военной службы и направлен для отбывания службы в военную часть, которая принимает участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Эти обстоятельства повлияли на ход дела. Представление УФСИН было отозвано, а производство по делу прекращено.