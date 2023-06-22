В Тюменской области осужденный за долги по алиментам на 6 лет отправился в зону СВО добровольцем

Во время испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области осужденный отправился в зону СВО добровольцем. Исетский районный суд рассмотрел представление начальника Ялуторовского филиала УФСИН об отмене условного осуждения и исполнения наказания. Алексей Сафаров в 2022 году был приговорен к шести годам колонии условно, с испытательным сроком 1 год, за огромные долги по алиментам.

Позже оперативники выяснили, что во время испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения возложенных на него приговором суда обязанностей. Тогда сотрудники УФСИН обратились в суд с представлением об отмене условного осуждения, мужчина должен был сесть в тюрьму.

— Вместе с тем в ходе рассмотрения материала было установлено, что Сафаров заключил контракт о прохождении военной службы и направлен для отбывания службы в военную часть, которая принимает участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Эти обстоятельства повлияли на ход дела. Представление УФСИН было отозвано, а производство по делу прекращено.