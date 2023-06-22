Итоги года проекта «Наставничество»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В Тюмени завершили год нейрокоррекции с Анна Кузнецова с малышами из центра «Семья», воспитатели отметили положительную динамику по всем ребятам. У детей улучшилась память, внимание, самоконтроль. Снизилась истощаемость, мотивация повысилась.

Взрослые ребята, которые участвовали в «Театральной Мастерской» со Cветланой Ханжиной стали лучше понимать и выражать свои эмоции и чувства, стали более открытыми, улучшились коммуникативные навыки. Учебный год закончился итоговым спектаклем, на котором присутствовали наставники.

Мальчики, посещавшие «Мужской клуб» с Марсель Иманбаев , конечно же, стали сильнее, выносливее, тело окрепло. Волевая сфера и умение преодолевать себя также кратно увеличились.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Девочки, которые занимались на курсе «Очарование женственности» с Инессой Хамидуллиной стали видеть красоту и силу в своей женской сущности, стали понимать свою самоценность, проявлять мягкую женскую уверенность.

Новые дети обрели своих наставников и в проект прибыло 12 пар, которые сейчас строят свои глубокие дружеские отношения.

12 июня дети и наставники завершили учебный год поездкой в Kamnevo — загородная резиденция. Там ребята и наставники подвели итоги года, отдохнули, поздравили друг друга!

Ребята ежемесячно участвовали в конкурсах и наградой за усердие и труд стала поездка в Санкт - Петербург в июле! Поздравляем!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В этом году здесь выпускается много выпускников, также организаторы поддерживают ребят в реализации задуманных планов, чтобы они поступили на те специальности от которых у них горят глаза.

Мы со своей стороны, для понимания детьми своей будущей профессии и обретения практического опыта предложили ребятам обучение на администратора центре красоты «Nice time» у Галина Маринова , на повара и официанта в Ева Тюменцева у Svetlana Ratsa, на столяра в столярной мастерской «Sherwood». После обучения ребята будут стажироваться на рабочих местах. Это прекрасная возможность для старта в будущее.

С каждым годом отбор наставников в проект становится все строже и сейчас у нас команда осознанных, глубоких, стойких, при этом с открытыми сердцами людей. Мы очень рады нашим наставникам!

У нас в проекте участвуют дети с наставниками, кто дружат уже более 5 лет, это очень красивые отношения, в которых пережиты кризисы, не понимание, отторжение и вновь выбор быть вместе и идти по жизни! Мы вас поздравляем с таким подарком, который вы открыли в себе.

Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.