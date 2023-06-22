Фото: пресс-служба РЖД.

В Тюмени 24 июня откроется передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых». Открытие состоится в 19:00 в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова. Выставка создана научным коллективом Фонда ЕСПО при поддержке ИВИ РАН.

В 2023 году исполнится 110 лет, как Транссибирская магистраль прошла через Тюмень. Передвижная выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых» посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской империи и создания Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова откроют передвижную выставку.

Посетители смогут ознакомиться с историей железных дорог в России от начала XIX века до наших дней, узнать о роли российских императоров от Александра I до Николая II в организации и стратегии железнодорожного строительства.

Краткая историческая справка будет представлена на стендах, что позволит жителям узнать много нового о том, как проходило создание Великого Сибирского пути в их городах. Выставка останется в Тюменской области для экспонирования в других городах региона.