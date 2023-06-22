В Тобольске 23 июня состоится благотворительная акция «Белый цветок»

Фото: Тобольский музей-заповедник.

В Тобольске 23 июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири, состоится благотворительная акция «Белый цветок». Собранные на мероприятии средства пойдут на поддержку семей участников спецоперации. Для города Тобольска это первая подобного рода благотворительная акция.

Региональная география праздника расширяется – от Калининграда на западе России до Тобольска на востоке страны. 24 региона и более 40 городов страны принимают участие в акции. Во многих местах благотворительный праздник стал традиционным и ежегодным. Только в июне 2023 года Фонд Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества провел благотворительные акции «Белый цветок» в трех регионах России.

Благотворительная акция продолжает традиции милосердия императорской России, когда в «Дни цветков» за пожертвования приобретались ромашки, фиалки, васильки, незабудки, а все собранные средства направлялись в помощь взрослым и детям, нуждающимся в лечении. При этом событие не ограничивалось только благотворительным базаром. Праздник милосердия и добра впервые прошел в России аж в 1911 году при поддержке императора Николая II. Активное и самое деятельное участие в организации и проведении благотворительных базаров принимали представители ммператорского дома Романовых.

В 9:00 в Софийско-Успенском соборе состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В 16:00 пройдет молебен на открытии акции «Белый цветок», который продолжится торжественным шествием с участием делегации фонда во главе с Анной Громовой и молодежью из православной гимназии. В акции примут участие больше 100 человек.

Торжественное открытие состоится в 16:30 на главной сцене в ландшафтном парке Тобольского кремля. В мероприятии примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, а также митрополит Тобольский и Тюменский владыка Димитрий и мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Отметим, что на территории Тобольского кремля будут представлены мастер-классы, выставка-ярмарка, концертная и игровая программы, лекторий и благотворительная ярмарка.